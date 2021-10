Colpi d’arma da fuoco sotto l’abitazione di un pregiudicato a rione Quattrograna (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Spari nel quartiere Quattrograna ad Avellino. L’episodio si è verificato intorno alle 13.30 di questo pomeriggio. I due Colpi sono stati esplosi nei pressi di dell’abitazione di un noto pregiudicato. Sul posto le volanti della Polizia che dovranno chiarire la dinamica. IN AGGIORNAMENTO. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Spari nel quartieread Avellino. L’episodio si è verificato intorno alle 13.30 di questo pomeriggio. I duesono stati esplosi nei pressi di deldi un noto. Sul posto le volanti della Polizia che dovranno chiarire la dinamica. IN AGGIORNAMENTO. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Colpi d'arma da fuoco sotto l'abitazione di un pregiudicato a rione #Quattrograna ** - ml007ok : @maremmamara @GenCar5 Il problema in America è bla libera vendita di armi d'assalto che consentono di sparare in au… - News_24it : LATINA - La Polizia di Stato – Questura di Latina nel corso della notte scorsa è intervenuta in una via del capoluo… - ironorehopper : @GenCar5 Un'arma carica, mica si è premunito di verificare che fosse in sicurezza. Ma chi dà il porto d'armi a gent… - salvatoreminald : RT @Asiablog_it: #17OTTOBRE 1961 ???????? Massacro di Parigi Tra 38 e 300 (secondo le varie stime) manifestanti algerini vengono massacrati d… -