Cast e personaggi di Tutta Colpa della Fata Morgana, il ciclo Purchè Finisca Bene sbarca in Calabria (Di martedì 19 ottobre 2021) Cast e personaggi di Tutta Colpa della Fata Morgana sono pronti a tenerci compagnia proprio oggi, 19 ottobre, per il ciclo Purché Finisca Bene. Dopo l’ottimo esordio di questo nuovo ciclo proprio la scorsa settimana, il nuovo film tv in onda questa sera intorno alle 21.30 su Rai1, si prepara a regalare al pubblico positività e romanticismo con un volto molto caro, quello di Nicole Grimaudo. Sarà lei a tenere le redini di Cast e personaggi di Tutta Colpa della Fata Morgana, il secondo e ultimo film del ciclo di commedie Purché Finisca ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 ottobre 2021)disono pronti a tenerci compagnia proprio oggi, 19 ottobre, per ilPurché. Dopo l’ottimo esordio di questo nuovoproprio la scorsa settimana, il nuovo film tv in onda questa sera intorno alle 21.30 su Rai1, si prepara a regalare al pubblico positività e romanticismo con un volto molto caro, quello di Nicole Grimaudo. Sarà lei a tenere le redini didi, il secondo e ultimo film deldi commedie Purché...

