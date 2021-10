Calciomercato | su Adeyemi del Salisburgo c’è anche l’Inter

(Di martedì 19 ottobre 2021) Nuovo obiettivo per ildel, èdelper le prossime finestre diguardaal futuro e avrebbe messo nel mirino Karim, giovane attaccante classe 2002 del. Sul ragazzo l’attenzione è alta e da tempo ci sono in trattativa con gli austriaci il Bayern Monaco e l’altra squadra del gruppo Red Bull, il Lipsia. La trattativa tra bavaresi e, però. sarebbe in una fase di stallo e sul baby talento si sarebbe inserita. L’entourage del giocatore starebbe valutado tutte le alternative possibili. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Calciomercato #Inter, nel mirino dei nerazzurri c'è #Adeyemi del #Salisburgo - AleDigio89 : RT @cmdotcom: Dalla Germania: c'è anche l'#Inter sulla stellina del #Salisburgo #Adeyemi - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: Dalla Germania: c'è anche l'#Inter sulla stellina del #Salisburgo #Adeyemi - cmdotcom : Dalla Germania: c'è anche l'#Inter sulla stellina del #Salisburgo #Adeyemi - MadridD2i : RT @FcInterNewsit: Nomi nuovi e giovani per il #calciomercato interista. Uno è il nuovo talento della @DFB_Team #Adeyemi... ???????? https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Adeyemi

I CONTATTI CON BAYERN E LE SPAGNOLE, IL GOLDEN BOY E LA CHAMPIONS - Previste per le prossime settimane i primo contatti con i due club spagnoli: il padre e agente diha già iinstaurato una ...Commenta per primo Secondo Sky Deutschland , il Bayern Monaco ha contattato il Salisburgo per acquistareCi sarebbe anche l'Inter tra le squadra interessate ad Adeyemi. Il classe '02 del Salisburgo piace a mezza Europa e il suo ...Inter e Milan scendono in campo in Europa, è una notte di Champions importante. Queste sono le formazioni ufficiali rispettivamente contro Sheriff e Porto, tutte le scelte di Inzaghi e Pioli. INTER – ...