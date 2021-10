Al Teatro Massimo di Palermo Juan Diego Flo?rez (Di martedì 19 ottobre 2021) Torna a Palermo giovedì 21 ottobre alle 20.30, dopo un’assenza di più di vent'anni, il tenore peruviano Juan Diego Flo?rez, interprete ineguagliabile delle grandi opere del belcanto italiano, beniamino di Pavarotti che lo indicò come suo successore. Al Teatro Massimo Flo?rez presenta un programma di arie di grandi compositori del belcanto: da Gioachino Rossini a Gaetano Donizetti, che hanno rappresentato a lungo il nucleo principale del suo repertorio, a cui si aggiungono arie di Verdi, Puccini e del romanticismo francese, da Massenet a Gounod.Sul podio il Maestro Jader Bignamini, direttore musicale della Detroit Symphony Orchestra e direttore residente dell’Orchestra “La Verdi” di Milano, che guiderà l’Orchestra del Teatro Massimo in un programma che comprende anche ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 19 ottobre 2021) Torna agiovedì 21 ottobre alle 20.30, dopo un’assenza di più di vent'anni, il tenore peruvianoFlo?rez, interprete ineguagliabile delle grandi opere del belcanto italiano, beniamino di Pavarotti che lo indicò come suo successore. AlFlo?rez presenta un programma di arie di grandi compositori del belcanto: da Gioachino Rossini a Gaetano Donizetti, che hanno rappresentato a lungo il nucleo principale del suo repertorio, a cui si aggiungono arie di Verdi, Puccini e del romanticismo francese, da Massenet a Gounod.Sul podio il Maestro Jader Bignamini, direttore musicale della Detroit Symphony Orchestra e direttore residente dell’Orchestra “La Verdi” di Milano, che guiderà l’Orchestra delin un programma che comprende anche ...

