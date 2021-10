Agricoltura, nasce piattaforma Banche pubbliche per più investimenti ecologici (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Oltre 20 Banche pubbliche di Sviluppo hanno annunciato oggi il lancio di una piattaforma volta a intensificare investimenti ecologici e più inclusivi in Agricoltura e in attività di elaborazione, confezionamento e trasporto degli alimenti nel loro percorso “dalla fattoria al piatto”. La piattaforma nasce su iniziativa del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (Ifad), in collaborazione con l'Agenzia Francese di Sviluppo (Afd) e Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ed è stata presentata nel corso del summit 'Finance in Common', il summit globale delle Banche pubbliche di sviluppo giunto alla seconda edizione ospitata dalla stessa Cassa depositi e prestiti a Roma e che vede riuniti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Oltre 20di Sviluppo hanno annunciato oggi il lancio di unavolta a intensificaree più inclusivi ine in attività di elaborazione, confezionamento e trasporto degli alimenti nel loro percorso “dalla fattoria al piatto”. Lasu iniziativa del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (Ifad), in collaborazione con l'Agenzia Francese di Sviluppo (Afd) e Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ed è stata presentata nel corso del summit 'Finance in Common', il summit globale delledi sviluppo giunto alla seconda edizione ospitata dalla stessa Cassa depositi e prestiti a Roma e che vede riuniti ...

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura nasce Altopascio: sindaca D'Ambrosio presenta nuova giunta Una squadra che nasce dal confronto con tutti i candidati e con tutte le liste che hanno reso ... assessore al Commercio, alla Promozione e alla Prossimità Deleghe: commercio, artigianato e agricoltura.

Vinitaly Special Edition, l'assessore Morroni incontra i produttori umbri Lo ha sottolineato l'assessore regionale all'Agricoltura, Roberto Morroni, che ha visitato ieri lo ... legato al luogo in cui nasce, in grado di raccontare il meraviglioso territorio dell'Umbria e il ...

Agricoltura, Potenza: nasce la rete del lavoro di qualità È stato sottoscritto questa mattina, nella sede della prefettura di Potenza, il protocollo per l'istituzione della sezione territoriale provinciale di Potenza della Rete del lavoro agricolo di qualità ...

