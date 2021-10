Xbox | la campagna di Halo Infinite e ' grandi annunci' questa settimana? Parola di un noto insider

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Continuano ad aleggiare diversi rumor in questo periodo legati a ciò che sta facendocon i suoi studi. Come vi avevamo già riportato in una recente notizia, secondo alcune indiscrezionisarebbe al lavoro assieme allo studio Mainframe su un MMO per il cloud. Ora però arrivano nuovi dettagli su ciò che starebbe facendo la società. L'Tom Henderson che in passato ha riportato con cura dettagli appartenenti al mondo di Battlefield, ha utilizzato Twitter per stuzzicare i fan di. Secondo quanto riferito da Henderson, la società starebbe per fare ": non solo, ma molto presto 343 Industries dovrebbe mostrare anche lasingle player di...