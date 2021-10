Trieste | agenti tentano lo sgombero ma i manifestanti non mollano Ansia ed attesa per una possibile ‘transazione’

Leggi su italiasera

(Di lunedì 18 ottobre 2021) “In data odierna ho rassegnato le dimissioni dal Clptpoiché è giusto che io mi assuma le mie responsabilità. Una di queste è la decisione di proseguire il presidio fino al 20 di ottobre. La decisione è soltanto mia non è stata forzata da nessuno, anzi non volevano accettarle, ma io l’ho preteso”. Così, evidenziando la consapevolezza di essersi messo in gioco fino all’ultimo, Stefano Puzzer, da oggi ex portavoce del Clpt (Coordinamento lavoratori portuali), dalla sua pagina Fb, ieri ha premesso l’intenzionalità di una ‘lotta’ destinata a protrarsi ancora per altri lunghi giorni. Dunque, ha poi assicurato Puzzer, “Il presidio continua fino al 20 ottobre e non si molla. Poi, se dovesse succedere che qualcuno venga verso di noi, sediamoci per terra in pace, non diamo adito a chi ci vuole far passare per facinorosi” Così, già da ieri, il molo del porto di ...