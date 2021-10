The Flash, Barbara Muschietti: "Ben Affleck e Michael Keaton si sono emozionati sul set" (Di lunedì 18 ottobre 2021) La produttrice di The Flash, Barbara Muschietti, ha parlato della reazione di Ben Affleck e Michael Keaton nell'interpretare di nuovo Batman. The Flash mostrerà in azione due diverse versioni di Batman e la produttrice Barbara Muschietti ha parlato della reazione di Michael Keaton e Ben Affleck al ritorno sul set. Nel lungometraggio con star Ezra Miller, come confermato anche dal teaser presentato al DC FanDome, il giovane Barry Allen si ritroverà a interagire con Bruce Wayne. In un'intervista con Billibilli, Barbara Muschietti ha raccontato parlando di The Flash: "Vederli entrambi, Ben Affleck e ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 ottobre 2021) La produttrice di The, ha parlato della reazione di Bennell'interpretare di nuovo Batman. Themostrerà in azione due diverse versioni di Batman e la produttriceha parlato della reazione die Benal ritorno sul set. Nel lungometraggio con star Ezra Miller, come confermato anche dal teaser presentato al DC FanDome, il giovane Barry Allen si ritroverà a interagire con Bruce Wayne. In un'intervista con Billibilli,ha raccontato parlando di The: "Vederli entrambi, Bene ...

