Sembrava la classica partita da retropassaggio suicida di Aronica (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il mio Napoli – Torino 1-0 Una gara intera con un uomo in meno; un paio di rimonte; altre due dominate e terminate col torello e poi quella con tutta Cagliari e provincia murata in area. Abbiamo vissuto diverse partite in cui sono accadute cose diverse, ma con una caratteristica che le ha accomunate tutte: la vittoria. All’appello mancava “la giornata no” alias “quella col Torino” o più semplicemente “quella contro Juric”. Ci sono partite in cui accade di tutto e ogni circostanza porta all’inesorabile conclusione che il risultato sarà diverso dalla vittoria. Senza scomodare Ferrario col Perugia, ma nel recente passato, possiamo tranquillamente annoverare in questa speciale categoria, l’ultima dello scorso campionato che, casualmente, fu contro una squadra di Juric. La sensazione è che ieri fossimo incappati nella gara che può durare anche 8 ore e mai avremmo segnato. Il Napoli senza ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il mio Napoli – Torino 1-0 Una gara intera con un uomo in meno; un paio di rimonte; altre due dominate e terminate col torello e poi quella con tutta Cagliari e provincia murata in area. Abbiamo vissuto diverse partite in cui sono accadute cose diverse, ma con una caratteristica che le ha accomunate tutte: la vittoria. All’appello mancava “la giornata no” alias “quella col Torino” o più semplicemente “quella contro Juric”. Ci sono partite in cui accade di tutto e ogni circostanza porta all’inesorabile conclusione che il risultato sarà diverso dalla vittoria. Senza scomodare Ferrario col Perugia, ma nel recente passato, possiamo tranquillamente annoverare in questa speciale categoria, l’ultima dello scorso campionato che, casualmente, fu contro una squadra di Juric. La sensazione è che ieri fossimo incappati nella gara che può durare anche 8 ore e mai avremmo segnato. Il Napoli senza ...

Advertising

napolista : Sembrava la classica partita da retropassaggio suicida di Aronica Propongo di dare a Insigne 1 milione per ogni ri… - DLudovica : Sembrava la classica partita maledetta in cui non è mancato nulla: rigore sbagliato, gol annullato e palo pieno. A… - whoisvgl : Sembrava la classica partita “acciortata”. 3:0 e nessuno avrebbe detto nulla. Sono cazzi per tutti quest'anno. Mentalità. #NapoliTorino - apavo75 : RT @ardigiorgio: Non essendo in piazza ho ascoltato bene tutti gli interventi.Una classica manifestazione sindacale,con classici temi di co… - ardigiorgio : Non essendo in piazza ho ascoltato bene tutti gli interventi.Una classica manifestazione sindacale,con classici tem… -

Ultime Notizie dalla rete : Sembrava classica Nino D'Angelo/ Tunnel della depressione e la rinascita "nipoti mio antidepressivo!" Vivevamo in un palazzo, sembrava una comunità ed ognuno di noi era figlio di tutte le donne del ... al Salone del libro di Torino, classica chermesse che si tiene ogni anno nel capoluogo piemontese. ...

Pietro Galeotti e una vita in riunione Perché mi sembrava un mondo molto divertente. Feltrinelli Editore Mi interessa questa cosa perché ... quel cambio in cui lo spettatore vedeva una cosa bella, magari classica, e poi una diversa, ...

Sembrava la classica partita da retropassaggio suicida di Aronica - ilNapolista ilnapolista LIVE Veneto Classic 2021 in DIRETTA: Samuele Battistella alla prima da professionista! “Percorso che ricorda le Ardenne” CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VENETO CLASSIC 2021: VINCE BATTISTELLA SAMUELE BATTISTELLA: "PERCORSO CHE RICORDA LE ARDENNE. CONTENTO DELLA VITTORIA" LA CRONACA DELLA CRONO ...

Vivevamo in un palazzo,una comunità ed ognuno di noi era figlio di tutte le donne del ... al Salone del libro di Torino,chermesse che si tiene ogni anno nel capoluogo piemontese. ...Perché miun mondo molto divertente. Feltrinelli Editore Mi interessa questa cosa perché ... quel cambio in cui lo spettatore vedeva una cosa bella, magari, e poi una diversa, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VENETO CLASSIC 2021: VINCE BATTISTELLA SAMUELE BATTISTELLA: "PERCORSO CHE RICORDA LE ARDENNE. CONTENTO DELLA VITTORIA" LA CRONACA DELLA CRONO ...