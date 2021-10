Sciopero scuola 11 ottobre: adesione all’1,3%. I dati del ministero (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il ministero dell'Istruzione ha pubblicato i dati relativi all'adesione allo Sciopero dell'11 ottobre indetto dalle organizzazioni sindacali ADL COBAS, Confederazione COBAS, COBAS scuola Sardegna, CUB, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB, USI CIT, CIB UNICOBAS, CLAP e FUORI MERCATO, USI – Unione Sindacale Italiana - Confederazione sindacale fondata nel 1912, Associazioni sindacali FLMU, ALL COBAS, SOL COBAS e SOA ’Associazione Sindacale Unicobas scuola e Università, CUB SUR, ORSA, USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL e USI LEL, di tutto il personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ildell'Istruzione ha pubblicato irelativi all'allodell'11indetto dalle organizzazioni sindacali ADL COBAS, Confederazione COBAS, COBASSardegna, CUB, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB, USI CIT, CIB UNICOBAS, CLAP e FUORI MERCATO, USI – Unione Sindacale Italiana - Confederazione sindacale fondata nel 1912, Associazioni sindacali FLMU, ALL COBAS, SOL COBAS e SOA ’Associazione Sindacale Unicobase Università, CUB SUR, ORSA, USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL e USI LEL, di tutto il personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato. L'articolo .

