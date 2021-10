Sassoli resta in convalescenza, non sarà alla plenaria Pe (Di lunedì 18 ottobre 2021) BRUXELLES – “Il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, non parteciperà fisicamente alla plenaria di oggi perché impossibilitato a viaggiare a causa di alcune linee di febbre che si sono manifestate nel weekend. Sassoli presiederà da remoto le riunioni del Bureau e della CoP”. Lo ha annunciato il portavoce di David Sassoli, Roberto Cuillo. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 18 ottobre 2021) BRUXELLES – “Il Presidente del Parlamento europeo, David, non parteciperà fisicamentedi oggi perché impossibilitato a viaggiare a causa di alcune linee di febbre che si sono manifestate nel weekend.presiederà da remoto le riunioni del Bureau e della CoP”. Lo ha annunciato il portavoce di David, Roberto Cuillo. L'articolo L'Opinionista.

Ultime Notizie dalla rete : Sassoli resta Parlamento Ue, David Sassoli resta in convalescenza Il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli ha la febbre e quindi presiederà da remoto le riunioni del Bureau e della CoP. Sassoli non partecipa fisicamente alla plenaria di oggi perché impossibilitato a viaggiare. L'annuncio arriva dal portavoce del presidente che lo scorso 15 settembre era stato ricoverato per polmonite ...

