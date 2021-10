Questo è primo lunedì con green pass obbligatorio a lavoro: le farmacie sono al collasso (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo l'entrata in vigore di venerdì 15 ottobre, inizia oggi la prima settimana di lavoro con il green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro. I certificati scaricati in Italia hanno superato quota 100 ... Leggi su globalist (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo l'entrata in vigore di venerdì 15 ottobre, inizia oggi la prima settimana dicon ilnei luoghi di. I certificati scaricati in Italia hanno superato quota 100 ...

Advertising

Inter : ? | IVAN #Perisic é il primo giocatore a segnare almeno un calcio di rigore con il destro e almeno un calcio di r… - you_trend : #Torino: alle 19 l'affluenza è in calo rispetto al primo turno in quasi tutte le zone statistiche della città. È ne… - LucaBizzarri : Questo signore dice che Liliana Segre dovrebbe “sparire”. Non è il primo che ha pensato questa cosa. L’hanno pensat… - Paola30502511 : @SkyTG24 Quando si tratta questo argomento.... L italia è al primo posto????? - mar_aie : @AlessioVallerga C'è un problema psicologico legato a quello stadio, più che altro. Segni e ti vedi annullato un g… -