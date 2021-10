Porsche Taycan - Targa Florio alla riscossa

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Anche il mondo dell'auto ha il suo Green pass: l'auto elettrica. E i sondaggi parlano chiaro. Esiste una curiosità nei suoi confronti, ma la resistenza (spesso estremista) della vecchia guardia nei confronti delle Bev è tutta da leggere nei commenti, specie sui social. Catene di Sant'Antonio della verbosità. La verità è che siamo all'inizio di una rivoluzione che cambierà il nostro muoverci. Un po' come a inizio 900: quando i cavalli furono staccati dalle carrozze per finire nei motori delle auto. In quella fase storica nacquero banchi di prova itineranti, il nuovo mondo (meccanico) aveva voglia di farsi vedere. Ecco il perché di quelle gare corse su strada per la gioia di piazze e balconi. Nuovi palii di Siena per petrolhead in erba. In quegli anni, anche l'Italia non fu da meno. Anzi. Vincenzos'inventò il suo premio (Brescia, 1905) e poi la ...

Advertising

medicojunghiano : RT @AndreaRoventini: Mentre il min. Cingolani afferma che la transizione è un bagno di sangue per la nostra industria dell’auto e chiede al… - lautomobile_ACI : Le #auto a batteria stanno convincendo anche i puristi del mondo #Porsche. - Autoprove : ?? #Porsche #Taycan trascina le vendite - GasolinerasEsp2 : #coches #gasolineras De 0 a 175 km/h con un Porsche Taycan Turbo #shorts yt:video:-I_j9oMbByQ - giosecon : Per il momento però è solo vendendo la 911 che puoi permetterti il lusso di produrre un modello loss making.… -

Ultime Notizie dalla rete : Porsche Taycan

l'Automobile - ACI

For the month of September, sales of HiPhi X increased by 36.7% to 641 units, surpassing'swhich sold 585 units. This increase of sales secured HiPhi X as the most popular luxury ...La Karisma anticipa di oltre vent'anni lePanamera e. 1994 - Bertone ZER Record - Mossa da propulsore elettrico, stabilì il primo record a Nardò nel 1994 percorrendo in un'ora 199,...Nei primi nove mesi del 2021 l'elettrica ha registrato volumi più alti della storica sportiva. I modelli più venduti rimangono però i suv Cayenne e Macan ...Il Gruppo Volkswagen cavalca l'onda del successo delle auto elettriche raddoppiando le consegne nel terzo trimestre del 2021. (ANSA) ...