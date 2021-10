Pneumatici - Attenzione ai problemi nascosti

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Una volta montati, in assenza di difetti, deispesso ci si dimentica fino al momento della loro sostituzione, che di solito avviene quando il battistrada è consumato. Durante la vita della gomma, tuttavia, possono verificarsi eventi in grado di compromettere in maniera più o meno seria la sicurezza di marcia. Per questa ragione non bisogna mai abbassare la guardia e prevedere un esame più approfondito a ogni tagliando, oppure quando si opera la rotazione delle ruote. Ecco i casi più frequenti in cui è opportuno ricorrere alle cure del gommista di fiducia. I danni. Inon sono del tutto immuni da. Periodicamente è opportuno ispezionarli per scoprire se ci sono tagli e rigonfiamenti (soprattutto sui fianchi) e verificare la presenza di un'usura irregolare del battistrada. I rigonfiamenti, in particolar modo, ...