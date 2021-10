Piero Chiambretti a sorpresa svela: “Fiorello è stato …” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Piero Chiambretti, che da diversi anni è al timone della trasmissione televisiva Tiki Taka, ha scritto un’autobiografia dove racconta tantissimo del Chiambretti uomo, raccontato nei suoi momenti di vita più belli ma anche meno belli e quelli anche tanto dolorosi. Piero Chiambretti, dopo l’uscita del libro, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, in occasione della quale ha svelato alcuni particolari legati al suo libro. Piero Chiambretti ha rivelato: “Fiorello è stato il primo a comprare il mio libro” Piero Chiambretti, dopo l’uscita della sua autobiografia, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in occasione della quale ha detto: “ ... Leggi su cityroma (Di lunedì 18 ottobre 2021), che da diversi anni è al timone della trasmissione televisiva Tiki Taka, ha scritto un’autobiografia dove racconta tantissimo deluomo, raccontato nei suoi momenti di vita più belli ma anche meno belli e quelli anche tanto dolorosi., dopo l’uscita del libro, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, in occasione della quale hato alcuni particolari legati al suo libro.ha rivelato: “il primo a comprare il mio libro”, dopo l’uscita della sua autobiografia, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in occasione della quale ha detto: “ ...

Advertising

BaritaliaNews : Piero Chiambretti a sorpresa svela: “Fiorello è stato …” - giuseppedeiaco : “…xchè l’Italia, a differenza dell’America, non ha personaggi così generosi da andare a un talk show per fare solo… - IzzoEdo : RT @HuffPostItalia: Piero Chiambretti: 'Non miglioravo. Poi mia madre ha rinunciato alla vita per donarmela una seconda volta' https://t.co… - HuffPostItalia : Piero Chiambretti: 'Non miglioravo. Poi mia madre ha rinunciato alla vita per donarmela una seconda volta' - elvira_serra : Piero Chiambretti chiama sua figlia Margherita «Babù, Bubù. E poi Gino, Tommy, Giuseppe». Ammette: «Per me quella r… -