Morto Angelo Licheri | tentò di salvare Alfredino calandosi nel pozzo di Vermicino

(Di lunedì 18 ottobre 2021) È, l’uomo che si calò neldiper tentare diRampi., 77 anni, era ricoverato in una clinica a Nettuno, vicino a Roma. I funerali si terranno intorno alle ore 15 nella parrocchia San Apostolo di Tre Cancelli a Nettuno., volontario, si era diretto a(Frascati) dopo aver letto del caso disui giornali. Si fece calare a testa in giù a una profondità di 60 metri nella notte fra il 12 e il 13 giugno del 1981. Parlò con con lui per 45 minuti e rimase nela lungo, ma alla fine non riuscì a salvarlo. Intervistato da Fanpage per i 40 anni dall’episodio, si era espresso così: “Non mi sento un eroe, mi ...

