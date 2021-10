Migranti, altra notte di sbarchi a Lampedusa. Lamorgese e Ue fanno spallucce: e l’isola implode (Di lunedì 18 ottobre 2021) Migranti a Lampedusa, anche quella appena trascorsa è stata una notte di sbarchi a profusione. Con 170 nuovi arrivi entro l’alba. L’Hotspot al collasso. E i nostri vicini (Malta), il Viminale e i partner Ue che continuano solo a fare spallucce… Ci risiamo, insomma. O meglio: siamo sempre allo stesso punto. Lampedusa è sotto attacco: costante e metodico. Anche quella appena trascorsa è stata una notte di sbarchi sull’isola, dove in poche ore sono giunti altri 170 Migranti tra la notte e le prime luci dell’alba. E condotti nel sovraffollato Hotspot di contrada Imbriacola dove la situazione è oltre il limite possibile da tanto ormai… Nella struttura si trovano al momento 329 persone. La Prefettura di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 ottobre 2021), anche quella appena trascorsa è stata unadia profusione. Con 170 nuovi arrivi entro l’alba. L’Hotspot al collasso. E i nostri vicini (Malta), il Viminale e i partner Ue che continuano solo a fare… Ci risiamo, insomma. O meglio: siamo sempre allo stesso punto.è sotto attacco: costante e metodico. Anche quella appena trascorsa è stata unadisul, dove in poche ore sono giunti altri 170tra lae le prime luci dell’alba. E condotti nel sovraffollato Hotspot di contrada Imbriacola dove la situazione è oltre il limite possibile da tanto ormai… Nella struttura si trovano al momento 329 persone. La Prefettura di ...

Migranti, altri sbarchi sulle coste del sud Sardegna Nove migranti, tra i quali una donna, sono stati rintracciati questa mattina intorno alle 7.30 a Porto Pino. Dopo una segnalazione, sul posto sono arrivati i carabinieri di Tratalias. I clandestini so ...

