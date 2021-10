Lutto per George W. Bush: una tragedia, è morto di Covid (Di lunedì 18 ottobre 2021) E’ morto l’ex segretario di Stato degli Stati Uniti. Colin Powell, braccio destro di George W. Bush, è deceduto a causa di alcune complicazioni legate al Covid-19. Colin Powell (Getty Images)L’ex segretario di Stato americano Colin Powell è morto all’età di 84 anni per complicazioni legate al Covid-19. Era un ex alto ufficiale militare che è diventato il primo segretario di stato afroamericano nel 2001 sotto la presidenza del repubblicano George W. Bush. L’annuncio del decesso è stato dato dalla sua famiglia. “Abbiamo perso un marito, un padre, un nonno e un grande americano, straordinario e amorevole”, si legge in una nota. “Vogliamo ringraziare il personale medico, per il loro trattamento premuroso”, hanno aggiunto. La ... Leggi su chenews (Di lunedì 18 ottobre 2021) E’l’ex segretario di Stato degli Stati Uniti. Colin Powell, braccio destro diW., è deceduto a causa di alcune complicazioni legate al-19. Colin Powell (Getty Images)L’ex segretario di Stato americano Colin Powell èall’età di 84 anni per complicazioni legate al-19. Era un ex alto ufficiale militare che è diventato il primo segretario di stato afroamericano nel 2001 sotto la presidenza del repubblicanoW.. L’annuncio del decesso è stato dato dalla sua famiglia. “Abbiamo perso un marito, un padre, un nonno e un grande americano, straordinario e amorevole”, si legge in una nota. “Vogliamo ringraziare il personale medico, per il loro trattamento premuroso”, hanno aggiunto. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Morto Franco Cerri, grande chitarrista jazz e 'uomo in ammollo' Il mondo del jazz è in lutto per la morte del grande chitarrista Franco Cerri, mancato a Milano a 95 anni. 'Abbiamo suonato insieme per mezzo secolo - racconta Enrico Intra, con cui aveva aperto la scuola 'Musica oggi' nel ...

Morto il chitarrista jazz Franco Cerri Il mondo del jazz è in lutto per la morte del grande chitarrista Franco Cerri, mancato a Milano a 95 anni. Ne dà conferma Enrico Intra, con cui aveva aperto la scuola 'Musica oggi' nel 1987. "Abbiamo suonato insieme per ...

Lutto per la morte di Lucchesi Fu assessore negli anni Novanta LA NAZIONE Lutto per George W. Bush: una tragedia, è morto di Covid E' morto l'ex segretario di Stato degli Stati Uniti. Colin Powell è deceduto a causa di alcune complicazioni legate al Covid-19.

Il basket in lutto per la morte di Haitem Fathallah, giovedí l'autopsia Mondo del basket in lutto per la morte improvvisa del 32enne play della Fortitudo Messina Haitem Fathallah che è deceduto a Reggio Calabria a seguito di un ...

