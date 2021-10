Lega | Salvini tentato dallo strappo col governo Ma Giorgetti non ci sta | moderati pronti a dare battaglia

(Di lunedì 18 ottobre 2021) «Stando in questorischiamo di affossarci». È la prima volta cheprende in considerazione con i suoi l?ipotesi di staccarsi dall?esecutivo Draghi. Ma...

Ultime Notizie dalla rete : Lega Salvini

Ladiè tornata a incidere sotto il Po' con la stessa efficacia dellaNord, verde, padana e invisa ai meridionali. Vedendo le percentuali raccolte in questa tornata, crede che ...non vede la sconfitta. Più che il centrodestra, il suo problema sembra essere la. Anche se fa scrivere che il Carroccio ha 82 sindaci in più, annuncia che cambierà i segretari cittadini ...Letta: "Il Pd e il centrosinistra vincono ovunque. Potremmo chiedere le elezioni anticipate, ma a io dico che questo voto rafforza il governo Draghi ...Roma, 18 ott. (askanews) - La campagna elettorale 'indegna di unademocrazia', i candidati civici scelti troppo in ritardo, l'astensionismo ...