Juventus-Roma | Pieri | “Si può dare vantaggio sui rigori | Orsato avrebbe dovuto attendere”

L'ex arbitro ed attuale commentatore Rai, Tiziano Pieri, a seguito di controversi episodi emersi duranti Juventus-Roma, ha voluto esprimere il proprio parere sulla direzione di Daniele Orsato: "La mia lettura è che la valutazione di Orsato sul primo contatto Abraham-Danilo gli fa portare il fischietto in bocca. A quel punto, sul secondo contatto, che è un calcio di rigore solare, lui fischia: purtroppo tutto quello che ne consegue dopo è anche figlio della sfortuna. Se invece avesse avuto il fischietto in mano sul contatto Szczesny-Mkhitaryan sicuramente non avrebbe fatto tecnicamente in tempo a fischiare il calcio di rigore prima della segnatura di Abraham. E' vero che da un arbitro esperto e bravo come Orsato ci si aspetta sempre il massimo. Il massimo sarebbe stato ..."

