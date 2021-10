Juventus, Iachini sulla lotta Scudetto: “Rosa lunga e infortuni saranno determinanti per tutti” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Giuseppe Iachini, navigato allenatore, ex Fiorentina, Empoli e Sassuolo, per citare soltanto le più recenti, ha detto la sua sulla lotta per lo Scudetto e su alcuni temi riguardanti la Juventus e il calciomercato, nella giornata di oggi, alla trasmissione “Maracanà” in onda su TMW Radio. LEGGI ANCHE: Trevisani critico sulla vittoria della Juventus: “In questo modo non raggiungerà Napoli e Milan” Di seguito quanto detto (parole riportate da TuttoJuve.com): Vede una lotta a due in testa o le speranze sono ancora aperte? “Il Napoli e il Milan hanno fatto le partenze migliori, ma anche l’Inter è partita bene, togliendo il ko con la Lazio. Il campionato è ancora molto lungo, la lotta è aperta ad altre squadre. Ci sono anche le ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Giuseppe, navigato allenatore, ex Fiorentina, Empoli e Sassuolo, per citare soltanto le più recenti, ha detto la suaper loe su alcuni temi riguardanti lae il calciomercato, nella giornata di oggi, alla trasmissione “Maracanà” in onda su TMW Radio. LEGGI ANCHE: Trevisani criticovittoria della: “In questo modo non raggiungerà Napoli e Milan” Di seguito quanto detto (parole riportate da TuttoJuve.com): Vede unaa due in testa o le speranze sono ancora aperte? “Il Napoli e il Milan hanno fatto le partenze migliori, ma anche l’Inter è partita bene, togliendo il ko con la Lazio. Il campionato è ancora molto lungo, laè aperta ad altre squadre. Ci sono anche le ...

