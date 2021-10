Jannik Sinner da 16° a 13° in classifica. L’errore e la correzione dell’ATP: cosa è successo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Quando il ranking ATP è stato pubblicato questa mattina, ci si aspettava di vedere Jannik Sinner al 13° posto, come da proiezioni degli scorsi giorni. Invece, l’altoatesino era finito al 16° con 2895 punti, gli stessi di Cameron Norrie. Il britannico, però, aveva la quindicesima in virtù della vittoria nel Masters 1000 di Indian Wells. A molti è balzata all’occhio la stranezza di questo dettaglio, e in pochi minuti l’arcano è stato svelato. All’altoatesino, in sostanza, erano stati sottratti i 250 punti della vittoria dell’ATP 250 di Sofia 2021, che erano completamente spariti dall’elenco di quelli validi per la graduatoria. Un errore, questo, che l’ATP ha provveduto a correggere in maniera (abbastanza) rapida, riportando la situazione alla normalità nel pomeriggio. In questo modo, di quei 250 punti gliene sono ritornati 205, dal ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Quando il ranking ATP è stato pubblicato questa mattina, ci si aspettava di vedereal 13° posto, come da proiezioni degli scorsi giorni. Invece, l’altoatesino era finito al 16° con 2895 punti, gli stessi di Cameron Norrie. Il britannico, però, aveva la quindicesima in virtù della vittoria nel Masters 1000 di Indian Wells. A molti è balzata all’occhio la stranezza di questo dettaglio, e in pochi minuti l’arcano è stato svelato. All’altoatesino, in sostanza, erano stati sottratti i 250 punti della vittoria250 di Sofia 2021, che erano completamente spariti dall’elenco di quelli validi per la graduatoria. Un errore, questo, che l’ATP ha provveduto a correggere in maniera (abbastanza) rapida, riportando la situazione alla normalità nel pomeriggio. In questo modo, di quei 250 punti gliene sono ritornati 205, dal ...

Advertising

WeAreTennisITA : NORRIE DA 1000?? Norrie recupera un set e un break di svantaggio a Basilashvili, lo batte per 3-6 6-4 6-1 e diventa… - WeAreTennisITA : Sinner agli ottavi senza giocare ?? John Isner lascia il torneo per la nascita del figlio e quindi Jannik passa il… - OA_Sport : L'ATP corregge il proprio errore di stamattina e restituisce il 13° posto a Jannik Sinner - DiabloRoma : Il ranking ATP di Jannik Sinner, che stamattina era improvvisamente diventato numero 16 invece che 13, è stato corr… - PulcinoRossoner : RT @WeAreTennisITA: NORRIE DA 1000?? Norrie recupera un set e un break di svantaggio a Basilashvili, lo batte per 3-6 6-4 6-1 e diventa il c… -