Inter-Sheriff Tiraspol, Inzaghi in conferenza: "Partita fondamentale per il nostro cammino" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Sheriff Tiraspol, match della terza giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022 Domani l'Inter sarà impegnata nella terza giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022 contro lo Sheriff Tiraspol di Yurij Mihajlovic. Alla vigilia del match l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha presentato il match in conferenza stampa. Ecco le sue parole. Nell'analisi delle prime due partite dello Sheriff ha capito cosa hanno sbagliato Shakhtar e Real Madrid, sconfitte entrambe dalla squadra moldava?Lo Sheriff non ha vinto due partite per caso. Verrà qui sulle ali dell'entusiasmo, si difendono bassi, ...

