Gualtieri, sono onorato, ci metterò tutto l'impegno (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Grazie ai romani per questo risultato così significativo, di cui sono onorato. Ci metterò tutto il mio impegno". Lo ha detto Roberto Gualtieri, candidato a sindaco del centrosinistra per Roma, nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Grazie ai romani per questo risultato così significativo, di cui. Ciil mio". Lo ha detto Roberto, candidato a sindaco del centrosinistra per Roma, nella ...

Advertising

Giorgiolaporta : Ieri sono andati in #PiazzaSanGiovanni a #Roma con i cartelli di #Gualtieri e le bandiere di quell’#UnioneSovietica… - BentivogliMarco : Michetti e' profondamente inadeguato a fare il Sindaco. Ho votato Gualtieri perché lo considero migliore. Sono an… - you_trend : #Roma: ecco la mappa per municipio sulla differenza di affluenza alle ore 19 tra ballottaggio e primo turno. I tre… - fran_orsini : La Meloni: 'abbiamo perso perché tutti i nostri elettori sono rimasti in Spagna' #ballottaggi2021 #maratonamentana… - Cassio39592131 : @tempoweb mi vuoi dire che per te giornalista l'aver perso al ballottaggio per il giornale che rappresenti si mette… -