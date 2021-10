Genoa | il calciatore rischia un lungo stop | il comunicato

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Niente da fare per il, che perde un suochiave. Lo aveva acquistato durante la scorsa sessione di calciomercato dal Parma, dopo l‘ottima stagione condotta dal centrocampista brasiliano, nonostante la retrocessione dei ducali. Fin qui però non è riuscito a lasciare il segno ale ora, è arrivata anche l‘ufficialità del suo. Ahi Hernani: confermato l’infortunio del giocatore delHernani,, infortunio Lo riporta proprio la società ligure, con unufficiale sul proprio sito. Ilex Zenit ha effettuato in giornata degli esami strumentali per capire meglio l‘entità dello. Entità che è stata confermata: lesione di primo grado all’adduttore. ...

dimitripetta : RT @GenoanoAtipico: Il Genoa CFC comunica che la risonanza magnetica alla quale è stato sottoposto il calciatore Hernani ha evidenziato una… - GenoanoAtipico : Il Genoa CFC comunica che la risonanza magnetica alla quale è stato sottoposto il calciatore Hernani ha evidenziato…

GENOVA - Esami strumentali per Hernani: ilha annunciato attraverso il proprio sito web che "la risonanza magnetica alla quale è stato sottoposto ilHernani ha evidenziato una lesione di primo grado all'adduttore lungo". ...In un comunicato, ilha reso noto "che la risonanza magnetica alla quale è stato sottoposto ilHernani ha evidenziato una lesione di primo grado all'adduttore lungo". Il giocatore ...Alle 15 si sono giocate tre partite con la squadra di Gasp che vince in scioltezza a Empoli mentre Beto segna la seconda rete decisiva facendo trovare in 10 un punto prezioso contro il Bologna; Destro ...Avanti tutta, perchè chi si ferma è perduto. Dietro hanno iniziato a correre e per il Venezia, che si ritrova ad affrontare il posticipo di stasera contro la Fiorentina con ...