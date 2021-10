Donne imprenditrici, a sorpresa Sud batte Nord (Di lunedì 18 ottobre 2021) I dati della ricerca "Al di là del soffitto di vetro: imprese e carriere al femminile" per l'inaugurazione del festival DIGITALmeet Leggi su repubblica (Di lunedì 18 ottobre 2021) I dati della ricerca "Al di là del soffitto di vetro: imprese e carriere al femminile" per l'inaugurazione del festival DIGITALmeet

Ultime Notizie dalla rete : Donne imprenditrici Congedo di paternità da 10 giorni a tre mesi: novità in arrivo col Family Act E maggiore attenzione sarà riservata anche alle libere professioniste e alle imprenditrici. Un ... strada maestra per favorire la parità di genere e la presenza delle donne nel mercato del lavoro . In ...

Donne in montagna: sei imprenditrici che ce l'hanno fatta Sempre più donne puntano sull'economia della montagna. Ecco le storie di sei imprenditrici di Manuela Mimosa Ravasio S criveva Antonia Pozzi che 'la montagna è la prima che ci insegna a durare, ...

Donne imprenditrici, a sorpresa Sud batte Nord la Repubblica Ortezzano, punta sulle donne. La sindaca Piermarini sceglie la Acciarri come vice La neo Amministrazione comunale è pronta a dare ufficialità all’inizio del mandato ed il sindaco eletto Carla Piermarini (foto), annuncia la composizione della Giunta e la convocazione del Consiglio d ...

Donne Impresa, nuova presidente Lascia la guida di Donne Impresa di Confartigianato Lorena Fantozzi, eletta vicesindaca di Cesenatico. Ieri è avvenuto il passaggio di consegne con Fulvia Fabbri, nuova presidente. Rita Cicognani è st ...

