Domenico Arcuri sentito in Procura sull'inchiesta mascherine (Di lunedì 18 ottobre 2021) L'ex commissario per l'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri sabato scorso è stato sentito dai pm Varone e Tucci della Procura di Roma, in relazione alla nota inchiesta sulle mascherine per le fattispecie di abuso d'ufficio e peculato. Lo rende noto l'ufficio stampa dell'ex Commissario per l'emergenza Covid19. È stato così possibile "un confronto e un chiarimento che si auspicava da molto tempo con l'Autorità giudiziaria, rispetto alla quale sin dall'origine dell'indagine il dott. Arcuri ha sempre avuto un atteggiamento collaborativo, al fine di far definitivamente luce su quanto accaduto", spiega la nota.

