Cresce il dibattito in materia di danni climatici (Di lunedì 18 ottobre 2021) “In vista della prossima programmazione UE 2023-2027 in materia di politica agricola comune è essenziale porre al centro del dibattito politico-istituzionale il tema della gestione del rischio in agricoltura, con un’attenzione particolare alle modalità necessarie per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza climatica”: così il presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, Leonardo Bolis, ha commentato le proposte avanzate da ISMEA al ministero delle Politiche Agricole in riferimento alle tecniche di risk management, elaborate dall’Istituto a partire da un’ampia indagine sull’offerta assicurativa pubblicata lo scorso anno. Il rinnovato sforzo di ISMEA prende le mosse dalle vicende climatiche avverse con cui le aziende agricole devono confrontarsi ripetutamente. “Purtroppo anche nelle zone temperate o con clima continentale – osserva Bolis – stiamo ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 ottobre 2021) “In vista della prossima programmazione UE 2023-2027 indi politica agricola comune è essenziale porre al centro delpolitico-istituzionale il tema della gestione del rischio in agricoltura, con un’attenzione particolare alle modalità necessarie per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza climatica”: così il presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, Leonardo Bolis, ha commentato le proposte avanzate da ISMEA al ministero delle Politiche Agricole in riferimento alle tecniche di risk management, elaborate dall’Istituto a partire da un’ampia indagine sull’offerta assicurativa pubblicata lo scorso anno. Il rinnovato sforzo di ISMEA prende le mosse dalle vicende climatiche avverse con cui le aziende agricole devono confrontarsi ripetutamente. “Purtroppo anche nelle zone temperate o con clima continentale – osserva Bolis – stiamo ...

