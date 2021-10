Calcio | Nicchi | ' bene Irrati su gol Anderson | solo arbitro può fermare gioco'

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. - (Adnkronos) - "La regola è assolutamente chiara: la decisione spettaed esclusivamente all'che puòilse il giocatore a terra a subito un colpo alla testa o è in una situazione di pericolo e non era questo il caso di Dimarco: quindi l'ha fattoa far proseguire l'azione che ha portato al gol di Felipe". L'ex presidente dell'Aia Marcellocommenta così all'Adnkronos l'episodio del gol del 2-1 della Lazio contro l'Inter di sabato scorso all'Olimpico che ha scatenato l'ira dei giocatori nerazzurro che hanno accusato l'attaccante biancoceleste di non aver gettato fuori la palla con Dimarco a terra. L'ex numero uno degli arbitri italiani preferisce invece non commentare la decisione di ...

ROMA - Continua a far discutere l'episodio con Dimarco a terra e il gol successivo di Felipe Anderson andato in scena sabato scorso in Lazio - Inter. Sull'argomento dice la sua anche Marcello, ex arbitro ed ex presidente dell'Aia, che a LaPresse spiega: "C'è un regolamento, il gioco lo deve interrompere solo l'arbitro in caso di ferite o infortuni che riguardano la testa e ...'Tutto questo avviene - afferma Marcello, presidente dell'Associazione italiana arbitri - nel momento in cui è massimo l'impegno di Aia, Federazione e Leghe per debellare nelrazzismo e ...Roma, 18 ott. – (Adnkronos) – “La regola è assolutamente chiara: la decisione spetta solo ed esclusivamente all’arbitro che può fermare il gioco se il giocatore a terra a subito un colpo alla testa o ...L'ex arbitro ed ex presidente dell'Aia ha detto la sua dopo le polemiche sul gol di Felipe Anderson: "Solo l'arbitro può fermare il gioco" ...