Ballottaggio Roma | Michetti | “Fatto il possibile”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) “Auguri al sindaco Gualtieri perchéè la cosa più importante. Abbiamo dato il massimo e in queste situazioni si èquello che si poteva”. Enrico, candidato del centrodestra sconfitto neldelle elezioni a sindaco di, si esprime così dopo la sfida vinta da Roberto Gualtieri.parla in una conferenza lampo: arriva al comitato elettorale a Tor Marancia avvolto in una giacca a vento nera che non si toglie, non risponde alle domande dei giornalisti e si congeda dopo poco più di un minuto. “Ringrazio per l’opportunità che mi è stata offerta. Spero che in futuro ci sia un clima diverso di serenità e volto alla buona amministrazione senza vicende di carattere nazionale che possano influenzare il voto”, dice. L'articolo proviene da Sbircia la ...

