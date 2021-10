Varese, 14enne cade in una vasca di depurazione e muore (Di domenica 17 ottobre 2021) commenta Un ragazzo di 14 anni è morto nel pomeriggio a Castellanza , in provincia di Varese, dopo essere caduto in una vasca di depurazione . Il minore è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 17 ottobre 2021) commenta Un ragazzo di 14 anni è morto nel pomeriggio a Castellanza , in provincia di, dopo essere caduto in unadi. Il minore è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili ...

