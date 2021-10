Spalletti su Rrahmani | Si è guadagnato la titolarità | ma può ancora migliorare su un aspetto

(Di domenica 17 ottobre 2021) Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN subito dopo la vittoria per 1-0 sul Torino. Sollecitato da Alessandro Matri - in veste di opinionista -si è soffermato sulla crescita di Amir. Queste le sue parole:Napoli Torino"si èla. È un calciatore di livello come gli altri, deve solonelle scelte della costruzione, ma è un ottimo giocatore, come tutti quelli che ho a disposizione. In generale, ha fisico e impatto: è difficile andare a vincere duelli contro di lui. È un ragazzo splendido e a modo"

7 : non è più semplicemente il partner di Koulibaly, oggi fa la differenza, domina lì ...lo toglie nel finale per coprirsi e non la prende affatto bene. 44' s.t. Juan Jesus s.v. ). ...... Di Lorenzo,, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabián Ruiz, Zielinski (26' s.t. Mertens); Politano (14' s.t. Lozano, 44' s.t. Juan Jesus), Osimhen, Insigne (26' s.t. Elmas). All.. ...Un gol di testa di Osimhen per rimanere in testa da solo. Il Napoli piega un bel Torino e festeggia un fil-otto da applausi, perché questo sofferto 1-0 è ...NAPOLI - Il Napoli fa la storia, centra l'ottava vittoria di fila dall'inizio del campionato ed eguaglia il record stabilito nel 2017-18 sotto la gestione Sarri. L'1-0 al Torino vale ...