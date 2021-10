PlayStation avrebbe un 'tesoretto' di 13-18 miliardi di dollari da investire in acquisizioni! (Di domenica 17 ottobre 2021) Tramite il blog Marsipian Games un investitore di Sony, tale Adam Berggren, sostiene che la compagnia avrebbe una strategia ben precisa in mente di investimenti da fare a lungo termine nel settore gaming, quindi relativi a Sony Interactive Entertainment e a nuove acquisizioni di studi di sviluppo ed esclusive. È evidente come negli ultimi anni il settore dell'intrattenimento digitale, quindi dei videogiochi, sia stato quello in maggiore crescita anche per Sony, quindi non sorprenderebbe una strategia di distribuzione delle risorse da investire che vada a favorire di più questo settore. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 17 ottobre 2021) Tramite il blog Marsipian Games un investitore di Sony, tale Adam Berggren, sostiene che la compagniauna strategia ben precisa in mente di investimenti da fare a lungo termine nel settore gaming, quindi relativi a Sony Interactive Entertainment e a nuove acquisizioni di studi di sviluppo ed esclusive. È evidente come negli ultimi anni il settore dell'intrattenimento digitale, quindi dei videogiochi, sia stato quello in maggiore crescita anche per Sony, quindi non sorprenderebbe una strategia di distribuzione delle risorse dache vada a favorire di più questo settore. Leggi altro...

Advertising

Franco93197864 : RT @plusvalinter: @xDDaniel10_ @Stefandevrij @tucu_correa Chissà cosa ha vinto dopo aver lasciato Roma de vrji. Forse qualcosa che neanche… - infoitscienza : PlayStation avrebbe un 'tesoretto' di 13-18 miliardi di dollari da investire in acquisizioni! - plusvalinter : @xDDaniel10_ @Stefandevrij @tucu_correa Chissà cosa ha vinto dopo aver lasciato Roma de vrji. Forse qualcosa che ne… - sorceressyen_ : Non per dire, se Rocksteady entrasse nella famiglia playstation, Sony avrebbe l'esclusività sia DC sia Marvel ?? - infoitscienza : PlayStation avrebbe assunto un pezzo grosso di Apple Arcade per spingere sul mobile -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation avrebbe Vuoi vedere Juventus " Roma Streaming Gratis Diretta live Tv Sky o Dzan in chiaro ... One S, One X, Series S e Series X e PlayStation PS4 e PS5. Sarà anche visibile attraverso i ... E innescando la controparte non avrebbe avuto diritto di replica... "Rispetto Mourinho, ha vinto molto e ...

Corsair Vengeance RGB RS 16GB DDR4 DRAM 3200MHz C16 - recensione I più letti adesso PlayStation avrebbe un 'tesoretto' di 13 - 18 miliardi di dollari da investire in acquisizioni! Un futuro di grossi investimenti per PS5 e non solo? Parla un investitore. Diablo II ...

PlayStation avrebbe un 'tesoretto' di 13-18 miliardi di dollari da investire in acquisizioni! Eurogamer.it Playstation 4: ecco quanto costa l’intero catalogo del PSN Interessante anche la classifica per il prezzo medio: negli USA portarsi a casa un titolo PS4 dal PlayStation Store costa circa 18 Dollari, mentre nel nostro paese la media è di 29 Dollari. Vi siete m ...

PlayStation avrebbe un 'tesoretto' di 13-18 miliardi di dollari da investire in acquisizioni! Seconto Berggren quindi Sony avrebbe a disposizione tra i 13 e i 18 miliardi di dollari da investire nel settore dei videogiochi per permettergli di crescere, e questo riguarderà certamente investimen ...

... One S, One X, Series S e Series X ePS4 e PS5. Sarà anche visibile attraverso i ... E innescando la controparte nonavuto diritto di replica... "Rispetto Mourinho, ha vinto molto e ...I più letti adessoun 'tesoretto' di 13 - 18 miliardi di dollari da investire in acquisizioni! Un futuro di grossi investimenti per PS5 e non solo? Parla un investitore. Diablo II ...Interessante anche la classifica per il prezzo medio: negli USA portarsi a casa un titolo PS4 dal PlayStation Store costa circa 18 Dollari, mentre nel nostro paese la media è di 29 Dollari. Vi siete m ...Seconto Berggren quindi Sony avrebbe a disposizione tra i 13 e i 18 miliardi di dollari da investire nel settore dei videogiochi per permettergli di crescere, e questo riguarderà certamente investimen ...