LIVE Motocross, GP Spagna MXGP in DIRETTA: Prado comanda gara-1, 5° Cairoli (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11: Solito holeshot di Prado che centra la sua partenza a fionda, precedendo Gajser, Herlings, Jonass e Cairoli. Malissimo al via Febvre, solo 24°! 16.10: VIA A gara-2!!!! 16.06: Sarà una gara molto importante visto che Herlings con il risultato della prima manche ha solo un punto di margine su Febvre in classifica generale. 16.03: L'hard pack iberico rappresenterà una grande sfida per i centauri: la pista si segnerà molto velocemente, come si è notato nel corso della prima manche, e sarà molto complicato gestire le moto. Gajser ha avuto non pochi problemi per questo. 16.00: Tra 10? si comincia! 15.57: Si prospetta quindi una gara-2 molto interessante. Grandi motivazioni per lo spagnolo Jorge Prado per ...

