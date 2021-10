Lazio-Inter, Correa torna sull’episodio con Luiz Felipe: “Mi dispiace per ieri, ora voltiamo pagina” (Di domenica 17 ottobre 2021) Conosciamo tutti la scia di polemiche iniziate dopo il finale incandescente di Lazio-Inter. Nello specifico, a far parlare ancora di sé è l’episodio tra Correa e Luiz Felipe. Oggi Correa è tornato sull’episodio con una storia Instagram: “Mi dispiace per quanto accaduto ieri, da tutti i punti di vista. Innanzitutto per i tifosi di calcio, di cui dovremmo sempre essere un esempio positivo. Sicuramento il mio amico Luiz ha sbagliato, il gesto e il momento, e poi a caldo la mia reazione è stata quella. Vorrei non fosse mai successo. Ma ora voltiamo pagina e andiamo avanti, tutti. Testa alla prossima gara con l’Inter e alle prossime sfide. Cercando di fare ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Conosciamo tutti la scia di polemiche iniziate dopo il finale incandescente di. Nello specifico, a far parlare ancora di sé è l’episodio tra. Oggitocon una storia Instagram: “Miper quanto accaduto, da tutti i punti di vista. Innanzitutto per i tifosi di calcio, di cui dovremmo sempre essere un esempio positivo. Sicuramento il mio amicoha sbagliato, il gesto e il momento, e poi a caldo la mia reazione è stata quella. Vorrei non fosse mai successo. Ma orae andiamo avanti, tutti. Testa alla prossima gara con l’e alle prossime sfide. Cercando di fare ...

