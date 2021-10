Juventus - Roma: il pronostico di 'GOLLO' e i premi in palio (Di domenica 17 ottobre 2021) ... Milan - Verona Segna Ospite, Cagliari - Sampdoria Over 2.5, Udinese - Bologna Goal, Empoli - Atalanta Goal: si è presentato così l'algoritmo previsionale di corrieredellosport.fun con la sua pagina ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 17 ottobre 2021) ... Milan - Verona Segna Ospite, Cagliari - Sampdoria Over 2.5, Udinese - Bologna Goal, Empoli - Atalanta Goal: si è presentato così l'algoritmo previsionale di corrieredellosport.fun con la sua pagina ...

Advertising

romeoagresti : #Juventus: #DeLigt non convocato contro la Roma precauzionalmente per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro ??????@GoalItalia - romeoagresti : La #Juventus provata in rifinitura stamani vs Roma @GoalItalia ?? Alex Sandro a sinistra ?? Bentancur dal 1’ ??… - MarcelloChirico : Se contro la #Roma dovessero dare a favore della #Juventus un rigore simile a quelli ??assegnati oggi, Mourinho mime… - AlessMarco10 : RT @OfficialASRoma: ?? Quella di stasera sarà la nostra sfida numero 100 in casa della Juventus considerando tutte le competizioni 10 stati… - Ma29Ma7 : RT @OfficialASRoma: ?? Quella di stasera sarà la nostra sfida numero 100 in casa della Juventus considerando tutte le competizioni 10 stati… -