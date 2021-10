Il 31 ottobre torna l'ora solare. Ma non sarà per sempre (Di domenica 17 ottobre 2021) Il 31 ottobre torna l’ora solare e si saluta quella legale, ma non sarà un addio. L’Europa doveva mettere fine al cambio tra ora legale e solare, ma almeno per ora tutto è fermo. A Bruxelles, infatti, la proposta legislativa della precedente commissione Juncker è in stallo al Consiglio dell’Unione europea, dove gli Stati non hanno ancora trovato un accordo. Nel frattempo, è arrivata la Commissione von der Leyen, poi la pandemia che travolto tutto, e la questione sembra essere stata accantonata. Tanto che l’attuale presidenza di turno del Consiglio Ue, detenuta dalla Slovenia, non solo non ha preso posizione ma non ha nemmeno inserito la discussione nel programma di lavoro tra le proposte all’ordine del giorno. E chissà se a gennaio la presidenza francese intenderà riprendere in mano la questione. “La ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 ottobre 2021) Il 31l’orae si saluta quella legale, ma nonun addio. L’Europa doveva mettere fine al cambio tra ora legale e, ma almeno per ora tutto è fermo. A Bruxelles, infatti, la proposta legislativa della precedente commissione Juncker è in stallo al Consiglio dell’Unione europea, dove gli Stati non hanno ancora trovato un accordo. Nel frattempo, è arrivata la Commissione von der Leyen, poi la pandemia che travolto tutto, e la questione sembra essere stata accantonata. Tanto che l’attuale presidenza di turno del Consiglio Ue, detenuta dalla Slovenia, non solo non ha preso posizione ma non ha nemmeno inserito la discussione nel programma di lavoro tra le proposte all’ordine del giorno. E chissà se a gennaio la presidenza francese intenderà riprendere in mano la questione. “La ...

Advertising

DiMarzio : #Sarri dopo #LazioInter torna anche sull'episodio della rissa - vaticannews_it : #15ottobre 'Un milione di bambini pregano il Rosario”, torna la campagna @acs_italia nel mondo. L’iniziativa si ter… - DiMarzio : Buone notizie per #Pioli e per il @acmilan: #Ibrahimovic torna in gruppo - HuffPostItalia : Il 31 ottobre torna l'ora solare. Ma non sarà per sempre - faminoli : RT @BlogEcology: ?? Torna #Agrievolution, il dibattito itinerante sul futuro dell’#agricoltura promosso da @BayerItalia. L'ultima tappa, il… -

Ultime Notizie dalla rete : ottobre torna Ballottaggi Comuni sotto 15mila ab./ Diretta affluenza Corchiano Torricella Rondanina ... pure dopo i diversi riconteggi effettuati dopo il primo spoglio il 4 ottobre scorso. Comune dall'... Oggi Corchiano dunque torna al voto e nei risultati di domani pomeriggio si scoprirà quale potrà ...

LA CAJA Dopo il debutto con Ti guardo , Leone d'Oro a sorpresa del festival di Venezia 2015, torna in ... Luca Baroncini (17 Ottobre 2021) Voto: 7.3 Luca Baroncini 7.3

Meteo, dal 20 ottobre torna ad aumentare l'instabilità METEO.IT RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Live score: il duello al vertice (gironi) Risultati Serie D, classifiche: live score delle partite per i 9 gironi, il turno di domenica 17 ottobre sarà come al solito ricco di spunti interessanti.

Da domani torna FCVG e la mattinata di Icaro diventa sempre più ricca Da lunedì 18 ottobre, su Radio Icaro e Icaro TV torna l’appuntamento quotidiano con Faccio Cose Vedo Gente, con Max Alberici e Matteo Munaretto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10:30 alle 12, musica, osp ...

... pure dopo i diversi riconteggi effettuati dopo il primo spoglio il 4scorso. Comune dall'... Oggi Corchiano dunqueal voto e nei risultati di domani pomeriggio si scoprirà quale potrà ...Dopo il debutto con Ti guardo , Leone d'Oro a sorpresa del festival di Venezia 2015,in ... Luca Baroncini (172021) Voto: 7.3 Luca Baroncini 7.3Risultati Serie D, classifiche: live score delle partite per i 9 gironi, il turno di domenica 17 ottobre sarà come al solito ricco di spunti interessanti.Da lunedì 18 ottobre, su Radio Icaro e Icaro TV torna l’appuntamento quotidiano con Faccio Cose Vedo Gente, con Max Alberici e Matteo Munaretto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10:30 alle 12, musica, osp ...