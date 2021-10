Ginnastica artistica, calendario Mondiali Kitakyushu 2021: programma, orari e tv (Di domenica 17 ottobre 2021) Il calendario dei Mondiali di Kitakyushu 2021 di Ginnastica artistica: tutto quel che serve sapere sull’evento in programma dal 18 al 24 ottobre. Dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020, i migliori ginnasti al mondo tornano in Giappone per il primo grande appuntamento sulla corsa verso Parigi 2024. L’Italia si presenta al via con 4 azzurre e 6 azzurri, in gara individualmente (non ci sarà la competizione a squadre). I diritti tv della rassegna iridata sono affidati alla Rai, con le gare visibili anche in streaming su Rai Play. Di seguito il programma completo della rassegna iridata, con date e orari italiani (sette ore in meno rispetto al Giappone) delle gare. I CONVOCATI DELL’ITALIA IL programma DEI Mondiali ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Ildeididi: tutto quel che serve sapere sull’evento indal 18 al 24 ottobre. Dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020, i migliori ginnasti al mondo tornano in Giappone per il primo grande appuntamento sulla corsa verso Parigi 2024. L’Italia si presenta al via con 4 azzurre e 6 azzurri, in gara individualmente (non ci sarà la competizione a squadre). I diritti tv della rassegna iridata sono affidati alla Rai, con le gare visibili anche in streaming su Rai Play. Di seguito ilcompleto della rassegna iridata, con date eitaliani (sette ore in meno rispetto al Giappone) delle gare. I CONVOCATI DELL’ITALIA ILDEI...

Advertising

goddess_of_gym : RT @Federginnastica: Kitakyushu - Come seguire i Mondiali di Ginnastica Artistica maschile e femminile 2021. #GWC2021! ?? - Federginnastica : Kitakyushu - Come seguire i Mondiali di Ginnastica Artistica maschile e femminile 2021. #GWC2021! ??… - vogliosolot3 : Vanessa è arte quando fa ginnastica artistica #verissimo - meranerblumen : @zucconiluca Pure la ginnastica artistica?? - Nicola89144151 : Ancora sugli scudi, ma sempre in negativo, #raisport. Diretta integrale delle finali all round dei Mondiali di Ginn… -