Daniel Craig e Rami Malek: l'esilarante provino per il finto biopic su Prince (VIDEO) (Di domenica 17 ottobre 2021) Nel nuovo episodio di SNL, Daniel Craig e Rami Malek hanno affrontato il provino per un finto biopic su Prince, dando vita ad uno sketch tutto da ridere. Rami Malek e Daniel Craig sono i protagonisti del provino per un immaginario biopic su Prince, andato in onda durante l'ultimo episodio di SNL. Un VIDEO mostra lo sketch che coinvolge anche il regista statunitense Jordan Peele. Ieri sera è andato in onda il nuovo episodio di Saturday Night Live, durante il quale il pubblico ha avuto modo di vedere esilaranti gag che hanno coinvolto diverse star del cinema e della musica. Tra queste c'erano anche Daniel ... Leggi su movieplayer (Di domenica 17 ottobre 2021) Nel nuovo episodio di SNL,hanno affrontato ilper unsu, dando vita ad uno sketch tutto da ridere.sono i protagonisti delper un immaginariosu, andato in onda durante l'ultimo episodio di SNL. Unmostra lo sketch che coinvolge anche il regista statunitense Jordan Peele. Ieri sera è andato in onda il nuovo episodio di Saturday Night Live, durante il quale il pubblico ha avuto modo di vedere esilaranti gag che hanno coinvolto diverse star del cinema e della musica. Tra queste c'erano anche...

