Clima, Greta Thunberg: "Non mi aspetto grandi cambiamenti da Cop26" (Di domenica 17 ottobre 2021) L'attivista svedese Greta Thunberg ha ribadito la sua convinzione che dal summit di Glasgow sul Clima previsto per i primi di novembre – e indicato da alcuni come l'ultima possibilità che l'umanità ha per evitare un catastrofico riscaldamento globale – con tutta probabilità "non porterà a grandi cambiamenti" e che è necessario continuare a chiedere per un reale cambiamento. "Per come stanno le cose adesso questa Cop non porterà a grandi cambiamenti, dobbiamo continuare a fare pressione", ha detto Greta alla Afp a margine di un concerto per il Clima organizzato oggi a Stoccolma L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

