Cina | carbone amaro

Con le quotazioni del metano alle stelle, il combustibile fossile è diventata la risorsa più richiesta in Europa e in Asia, particolarmente nella voracissima Cina. La Russia, grande produttore, fa il proprio gioco a spese degli utilizzatori di tutto il mondo. L'effetto finale? Rallentamenti nella ripresa e crescita delle emissioni di CO2. Contrordine compagni. Vi avevamo detto che del carbone brutto e puzzolente non ne avevamo più bisogno grazie alle nostre fonti rinnovabili e al gas, ma ci eravamo sbagliati. Ora ne vogliamo tanto, tantissimo: siamo disposti a comprarlo a qualsiasi prezzo. Peccato che di carbone ce ne sia poco e così i produttori europei di elettricità devono pagarlo, in particolare alla Russia, a cifre iperboliche: la scorsa settimana un carico è stato acquistato a 233 dollari a tonnellata, quando nella prima metà ...

