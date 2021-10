Balzaretti nel post-partita: "Queste due squadre sono un passo avanti alle altre" (Di domenica 17 ottobre 2021) Al termine della partita tra Juventus e Roma (1-0), Federico Balzaretti ai microfoni di DAZN ha espresso la propria opinione sul Napoli di Spalletti e sul Milan di Pioli. Di seguito quanto detto. FOTO: Imago "Napoli e Milan ad oggi hanno qualcosa in più. Ieri i rossoneri, oggi gli azzurri, nonostante le tante difficoltà hanno vinto le proprie partite dimostrando di essere un passo avanti alle altre". Leggi su spazionapoli (Di domenica 17 ottobre 2021) Al termine dellatra Juventus e Roma (1-0), Federicoai microfoni di DAZN ha espresso la propria opinione sul Napoli di Sptti e sul Milan di Pioli. Di seguito quanto detto. FOTO: Imago "Napoli e Milan ad oggi hanno qualcosa in più. Ieri i rossoneri, oggi gli azzurri, nonostante le tante difficoltà hanno vinto le proprie partite dimostrando di essere un".

