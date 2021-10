Traffico Roma del 16-10-2021 ore 19:30 (Di sabato 16 ottobre 2021) Luceverde Roma mentre mangi dalla redazione ultimo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del Traffico in studio Stefano Baiocchi Traffico che ormai calato di intensità sulla rete cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo Tuttavia rallentamenti del Traffico intenso tra la Casilina e lucida Pianelle due direzioni sulla Flaminia permangono coda all’altezza del raccordo in direzione del centro di lavori di una conseguente riduzione di carreggiata la polizia locale Ci segnala un incidente nell’estrema periferia Ovest in via di Casal Selce all’altezza di via Alessandro bausani Attenzione ci sono in colonna 20 in corso all’Olimpico l’incontro Lazio Inter scattati i consueti cambiamenti per la viabilità nell’area circostante il Foro Italico inevitabili le ripercussioni per il Traffico al ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 ottobre 2021) Luceverdementre mangi dalla redazione ultimo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità delin studio Stefano Baiocchiche ormai calato di intensità sulla rete cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo Tuttavia rallentamenti delintenso tra la Casilina e lucida Pianelle due direzioni sulla Flaminia permangono coda all’altezza del raccordo in direzione del centro di lavori di una conseguente riduzione di carreggiata la polizia locale Ci segnala un incidente nell’estrema periferia Ovest in via di Casal Selce all’altezza di via Alessandro bausani Attenzione ci sono in colonna 20 in corso all’Olimpico l’incontro Lazio Inter scattati i consueti cambiamenti per la viabilità nell’area circostante il Foro Italico inevitabili le ripercussioni per ilal ...

