Serie A 2021/2022, ottava giornata: programma e telecronisti Dazn e Sky

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky dell'ottava giornata di Serie A 2021/2022. Due big match di assoluto prestigio, vale a dire Lazio-Inter e Juventus-Roma, impegni ostici per il Milan che ospita il Verona e per la capolista Napoli che attende il Torino. Da questo turno di campionato, forse, potremo scoprire tante cose in vista del proseguo della stagione. Di seguito la programmazione sulle due emittenti che trasmettono le sfide. 

Sabato 16 ottobre 2021 
ore 15 Spezia-Salernitana su Dazn
Telecronaca: Riccardo Mancini e Fabio Bazzani 
ore 18 Lazio-Inter su Dazn
Telecronaca: Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini 
ore 20.45 Milan-Verona su Dazn
Telecronaca: Dario

