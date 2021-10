Perché i Talebani proteggono le moschee sciite (Di sabato 16 ottobre 2021) Le autorità talebane si sono impegnate a rafforzare la sicurezza nelle moschee sciite mentre centinaia di persone si sono riunite sabato per seppellire le vittime del secondo attacco suicida dello Stato Islamico contro i fedeli in una settimana. Il gruppo sunnita Hardline Islamic State ha rivendicato l’attacco alla moschea di Fatima a Kandahar, che ha visto un gruppo di attentatori suicidi farsi strada nella moschea prima di farsi esplodere tra i fedeli durante la preghiera del venerdì. I morti sono stati 41, con 70 feriti, ma il bilancio potrebbe aumentare ulteriormente. Il capo della polizia di Kandahar ha detto che saranno assegnate unità per proteggere le moschee, che finora sono state sorvegliate da forze volontarie locali con un permesso speciale di portare armi. L’attacco alla moschea Fatima, la più grande moschea sciita di ... Leggi su formiche (Di sabato 16 ottobre 2021) Le autorità talebane si sono impegnate a rafforzare la sicurezza nellementre centinaia di persone si sono riunite sabato per seppellire le vittime del secondo attacco suicida dello Stato Islamico contro i fedeli in una settimana. Il gruppo sunnita Hardline Islamic State ha rivendicato l’attacco alla moschea di Fatima a Kandahar, che ha visto un gruppo di attentatori suicidi farsi strada nella moschea prima di farsi esplodere tra i fedeli durante la preghiera del venerdì. I morti sono stati 41, con 70 feriti, ma il bilancio potrebbe aumentare ulteriormente. Il capo della polizia di Kandahar ha detto che saranno assegnate unità per proteggere le, che finora sono state sorvegliate da forze volontarie locali con un permesso speciale di portare armi. L’attacco alla moschea Fatima, la più grande moschea sciita di ...

_giovannimattei : @lbianchetti @SignorErnesto @MarcoRo85142196 @micheleboldrin E non ti fanno ridere quelli che non dubitano i paper… - eastwestEU : In realtà, lo sgretolamento del sistema è cominciato molto prima. La sconfitta della Repubblica afghana è stata pol… - thisisfuckshit : RT @marcellomurgia: Carlo Conti ha fatto benissimo a lanciare la frecciatina sul whiteface, perché le vostre polemicucce sul (presunto) bla… - gattusdom : E poi, chissà perché, ci preoccupiamo dei 'talebani' stranieri. Il nostro un paese arretrato? Bontà Vostra! - bepperoca : @Agenzia_Ansa Ora capisco perché hanno ritirato le truppe dall'Afghanistan. Stanno diventando uguali ai talebani. -