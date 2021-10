Napoli, Spalletti: «Io come una macchina di fantasmi. Mertens sta bene» (Di sabato 16 ottobre 2021) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. Le sue dichiarazioni. RIPRESA – «Non si vedeva l’ora di vedere la reazione della squadra dopo la sconfitta con lo Spartak. Io sono sempre stato rappresentato come una macchina di fantasmi, voi invece che fate queste illazioni. Dire ‘ora si vedrà quello che fate’ non è giusto. Calendario alla mano ci sono partite ravvicinate che possono creare difficoltà, ma al di là di qualche dettaglio noi abbiamo una rosa che ci permette di andare incontro a periodi difficili. Ciò che mi dà forza è il fatto di aver recuperato calciatori importanti, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Luciano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino Luciano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. Le sue dichiarazioni. RIPRESA – «Non si vedeva l’ora di vedere la reazione della squadra dopo la sconfitta con lo Spartak. Io sono sempre stato rappresentatounadi, voi invece che fate queste illazioni. Dire ‘ora si vedrà quello che fate’ non è giusto. Calendario alla mano ci sono partite ravvicinate che possono creare difficoltà, ma al di là di qualche dettaglio noi abbiamo una rosa che ci permette di andare incontro a periodi difficili. Ciò che mi dà forza è il fatto di aver recuperato calciatori importanti, ...

