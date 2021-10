McGregor e Mourinho insieme a Roma | whisky e maglia personalizzata per la star della Mma Lo Special One sui social | “Una leggenda”

Advertising

Gazzetta_it : #Mourinho e #McGregor, incontro stellare a Roma. Con dedica: “Questo allenatore è una leggenda” - zazoomblog : Mourinho posta una foto con McGregor: “Un piacere incontrarlo e regalargli la maglia della Roma” - #Mourinho… - infoitsport : McGregor, maglia della Roma in regalo e cena con Mourinho: 'Quest'uomo è una leggenda' - gianpi36590925 : RT @surfasport: ???? MOURINHO A CENA CON MCGREGOR ?? #ConorMcGregor si trova a #Roma dove oggi battezzerà in #Vaticano suo figlio #Rian ? Trov… - surfasport : ???? MOURINHO A CENA CON MCGREGOR ?? #ConorMcGregor si trova a #Roma dove oggi battezzerà in #Vaticano suo figlio… -

Ultime Notizie dalla rete : McGregor Mourinho

Josèa maniche corte in una gelida sera di ottobre con un bicchiere di whisky in mano insieme ad ... dove il tecnico portoghese ha incontrato il campione Mma Conor, giunto nella ......romano ha trovato anche il tempo di incontrare Josè. "Rispetto per quest'uomo, una leggenda", ha scritto Notorius su Instagram. Lo Special One non è stato da meno regalando ala ...ha scritto Mou sui social Sì, il grande Conor McGregor è a Roma ed è stato un enorme piacere incontrarlo, raccontarci storie e regalargli la maglia più bella della città, quella della Roma. A Roma inc ...Il grande Conor McGregor è a Roma e sì, è stato un vero piacere incontrarlo, condividere alcune storie con lui e offrirgli la maglia più bella della città. Conor McGregor è in Italia dove sabato farà ...