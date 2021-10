Marano e Calvizzano | Carabinieri arrestano “topo” di chiese

(Di sabato 16 ottobre 2021): 39enne arrestato per ben quattro furti commessi nei mesi di agosto e settembre (anche presso le abitazioni del parroco e del sacerdote). Idella Stazione dihanno tratto in arresto un 39enne di Secondigliano, già noto alle Forze dell’Ordine, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal

