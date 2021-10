Juan Cuadrado: la commovente storia del colombiano (Di sabato 16 ottobre 2021) L’infanzia Juan Guillermo Cuadrado Bello nasce nel 1988 a Necloclí, in Colombia. Figlio di una governante e di un camionista, da bambino tifa il Manchester United. Alla tenera età di quattro anni assiste ad una scena che cambierà la sua vita per sempre: nascosto sotto il tavolo, una banda armata assassina suo padre davanti ai suoi occhi. LEGGI ANCHE: Juventus – Roma: una rivalità centenaria A seguito di gravi difficoltà economiche, sua madre decide di accettare lunghi turni di lavoro in una gelateria e il piccolo Juan passa le sue giornate alla scuola calcio. Per arrivare a fine mese con soldi sufficienti, Juan inoltre lavava e confezionava frutti al mercato locale. La svolta All’età di tredici anni, Juan viene scoperto dall’Atlético Uraba dove inizialmente gioca in posizione di ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 16 ottobre 2021) L’infanziaGuillermoBello nasce nel 1988 a Necloclí, in Colombia. Figlio di una governante e di un camionista, da bambino tifa il Manchester United. Alla tenera età di quattro anni assiste ad una scena che cambierà la sua vita per sempre: nascosto sotto il tavolo, una banda armata assassina suo padre davanti ai suoi occhi. LEGGI ANCHE: Juventus – Roma: una rivalità centenaria A seguito di gravi difficoltà economiche, sua madre decide di accettare lunghi turni di lavoro in una gelateria e il piccolopassa le sue giornate alla scuola calcio. Per arrivare a fine mese con soldi sufficienti,inoltre lavava e confezionava frutti al mercato locale. La svolta All’età di tredici anni,viene scoperto dall’Atlético Uraba dove inizialmente gioca in posizione di ...

