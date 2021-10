Il portavoce dei portuali di Trieste si è messo in un grosso guaio (Di sabato 16 ottobre 2021) Confermo: che Stefano “Ciccio” Puzzer è simpatico e che si è messo in un grosso guaio. Nella migliore delle ipotesi dovrà rivedere da capo a fondo le sue convinzioni. Nella peggiore, lo attende una smagliante carriera politica. Ieri era commovente leggere i commenti che centinaia di persone scrivevano in calce al sito Fb del Coordinamento dei lavoratori del porto di Trieste, Clpt, peraltro sguarnito di aggiornamenti nell’impegno della mobilitazione: “Siete l’orgoglio dell’Italia”, “Siete i veri patrioti”, “Il nostro onore nazionale”… Puzzer poi diceva parole belle e intelligenti, sul diritto al lavoro secondo Costituzione, sull’Europa che ammonisce a non discriminare i non vaccinati, sul rifiuto di barattare con i tamponi gratis a Trieste la solidarietà con tutti i lavoratori italiani. Parole e gesti ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 ottobre 2021) Confermo: che Stefano “Ciccio” Puzzer è simpatico e che si èin un. Nella migliore delle ipotesi dovrà rivedere da capo a fondo le sue convinzioni. Nella peggiore, lo attende una smagliante carriera politica. Ieri era commovente leggere i commenti che centinaia di persone scrivevano in calce al sito Fb del Coordinamento dei lavoratori del porto di, Clpt, peraltro sguarnito di aggiornamenti nell’impegno della mobilitazione: “Siete l’orgoglio dell’Italia”, “Siete i veri patrioti”, “Il nostro onore nazionale”… Puzzer poi diceva parole belle e intelligenti, sul diritto al lavoro secondo Costituzione, sull’Europa che ammonisce a non discriminare i non vaccinati, sul rifiuto di barattare con i tamponi gratis ala solidarietà con tutti i lavoratori italiani. Parole e gesti ...

